Академик РАН оценил необходимость прививки от гриппа

Специалист в области лечения детских онкологических заболеваний, академик РАН Александр Румянцев оценил необходимость прививки от гриппа.

«Сейчас очень советую привиться от гриппа. Так как в этом году есть особый риск его сезонного нашествия. Нынешняя вакцина против гриппа содержит три новых белка тех штаммов, которых у нас в стране — и не только у нас — ещё не было», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, когда завершится третья фаза испытаний вакцины против COVID-19, то желательно сделать и эту прививку.

Как отметил Румянцев, благодаря вакцине появилась возможность быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди населения.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.