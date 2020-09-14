В России за сутки скончались 57 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 57 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 18 635 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне было зафиксировано 94 летальных случая.

За сутки в России после COVID-19 выписаны 2475 человек, за всё время выздоровели 878 700 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 460 тыс. медиков, более 25 тыс. студентов-медиков и более 12 тыс. добровольцев работали в период эпидемии коронавируса в России.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.