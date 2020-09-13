В России за сутки скончались 94 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне было зафиксировано 119 летальных случаев.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 460 тыс. медиков, более 25 тыс. студентов-медиков и более 12 тыс. добровольцев работали в период эпидемии коронавируса в России.
Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.