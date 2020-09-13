В России за сутки скончались 94 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 94 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 18 578 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне было зафиксировано 119 летальных случаев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 460 тыс. медиков, более 25 тыс. студентов-медиков и более 12 тыс. добровольцев работали в период эпидемии коронавируса в России.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.