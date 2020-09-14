Автоэксперт оценил идею разрешить управление автомобилем с 16 лет

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал RT предложение снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет.

«Положительно оцениваю, потому что молодые люди обладают лучшей реакцией, чем люди в возрасте. Кто у нас побеждает в гонках? Люди, которым совсем мало лет. Они выносливые и быстрые. Отсутствие опыта — это главная причина, почему дают не с 12—13 лет», — считает Субботин.

При этом автоэксперт отметил, что современные технологии, встроенные в автомобили, компенсируют недостаток опыта начинающего водителя.

«Современные автомобили компенсируют отсутствие опыта своими внутренними системами, элементами автоматического вождения. В них есть удержание в полосе, автоматическое торможение, предупреждение, ремни самостоятельно подтягиваются… Поэтому вполне разумно снизить возраст до 16 лет», — рассказал специалист.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова обращение с предложением разрешить лицам в возрасте от 16 лет управлять автомобилем.