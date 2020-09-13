Врио главы Камчатки набирает 80,51% после обработки 99,68% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,51% голосов на выборах губернатора после обработки 99,68% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

© РИА Новости / Виталий Белоусов