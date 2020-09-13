Врио главы Камчатки набирает 80,51% после обработки 99,68% протоколов

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Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,51% голосов на выборах губернатора после обработки 99,68% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Врио главы Камчатки набирает 80,51% после обработки 99,68% протоколов
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Согласно представленной информации, кандидат от ЛДПР Валерия Калашникова набирает 6,70% голосов, представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских — 5,83% голосов избирателей.

Ранее стало известно, что врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 76,48% голосов на выборах губернатора после обработки 10,23% протоколов.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о едином дне голосования в России, отметив, что выборы являются максимально открытыми и конкурентными.

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