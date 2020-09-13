Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов

Короткая ссылка
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 76,48% голосов на выборах губернатора после обработки 10,23% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов
  • © ФАС России

Согласно представленной информации, кандидат КПРФ Ксения Айтакова набирает 12,98% голосов, Олег Постников от ЛДПР — 5,26%, Евгений Козлов от партии «Патриоты России» — 2,35% голосов избирателей.

Ранее стало известно, что врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,31% голосов на выборах губернатора после обработки 75,54% протоколов.

Глава ЦИК России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить