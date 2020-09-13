Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов
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Согласно представленной информации, кандидат КПРФ Ксения Айтакова набирает 12,98% голосов, Олег Постников от ЛДПР — 5,26%, Евгений Козлов от партии «Патриоты России» — 2,35% голосов избирателей.
Ранее стало известно, что врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,31% голосов на выборах губернатора после обработки 75,54% протоколов.
Глава ЦИК России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.