Врио главы Пермского края набирает 76,48% после обработки 10,23% протоколов

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 76,48% голосов на выборах губернатора после обработки 10,23% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

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Согласно представленной информации, кандидат КПРФ Ксения Айтакова набирает 12,98% голосов, Олег Постников от ЛДПР — 5,26%, Евгений Козлов от партии «Патриоты России» — 2,35% голосов избирателей. Ранее стало известно, что врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,31% голосов на выборах губернатора после обработки 75,54% протоколов. Глава ЦИК России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.