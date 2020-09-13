Врио губернатора ЕАО набирает 83,19% после обработки 20,11% протоколов
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- РИА Новости
По последним данным, кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин получает 7,26% голосов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости Александр Крупский — 3,95%.
Ранее сообщалось, что врио главы Камчатки Владимир Солодов набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов.
Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.