Врио губернатора ЕАО набирает 83,19% после обработки 20,11% протоколов

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Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн набирает 83,19% голосов избирателей после обработки 20,11% протоколов, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
Врио губернатора ЕАО набирает 83,19% после обработки 20,11% протоколов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По последним данным, кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин получает 7,26% голосов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости Александр Крупский — 3,95%.

Ранее сообщалось, что врио главы Камчатки Владимир Солодов набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов.

Председатель Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин в интервью ФАН прокомментировал нынешнюю избирательную кампанию в России.

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