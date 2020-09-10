Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов

Короткая ссылка
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.
Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов
  • АГН «Москва»

«Всё может быть. Могут быть вторые туры, а почему бы нет. Самое главное, чтобы никто не сомневался в результатах», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, и в федеральном, и в региональных бюджетах закладываются средства на возможные вторые туры.

Как прогнозирует Памфилова, самая серьёзная борьба развернётся на муниципальных выборах.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить