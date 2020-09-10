Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов.

«Всё может быть. Могут быть вторые туры, а почему бы нет. Самое главное, чтобы никто не сомневался в результатах», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, и в федеральном, и в региональных бюджетах закладываются средства на возможные вторые туры.

Как прогнозирует Памфилова, самая серьёзная борьба развернётся на муниципальных выборах.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.