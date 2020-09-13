Бастрыкин поручил провести проверку после пожара в Краснодаре
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по данному факту и установить все обстоятельства случившегося», — заявили в СК.
В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.
Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.
По данным МЧС, в результате пожара повреждены 64 квартиры.