Бастрыкин поручил провести проверку после пожара в Краснодаре

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Председатель Cледственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Краснодарскому краю провести проверку по факту пожара в жилом доме в Краснодаре.
Бастрыкин поручил провести проверку после пожара в Краснодаре
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по данному факту и установить все обстоятельства случившегося», — заявили в СК.

В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.

По данным МЧС, в результате пожара повреждены 64 квартиры.

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