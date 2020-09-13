Бастрыкин поручил провести проверку после пожара в Краснодаре

Председатель Cледственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Краснодарскому краю провести проверку по факту пожара в жилом доме в Краснодаре.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю организовать процессуальную проверку по данному факту и установить все обстоятельства случившегося», — заявили в СК.

В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.

По данным МЧС, в результате пожара повреждены 64 квартиры.