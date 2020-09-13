Глава Кубани прокомментировал пожар в доме в Краснодаре
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«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой», — цитирует РИА Новости Кондратьева.
Он сообщил, что в настоящее время «устанавливаются причины возгорания».
«Держу ситуацию на контроле», — заявил глава региона.
Он сказал, что «уже сформированы комиссии для определения ущерба».
По его словам, «также стоит вопрос о выплате компенсаций».
Кондратьев добавил, что, «если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт».
В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.
Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.