Врио главы Камчатки набирает 80,65% после обработки 75% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,65% голосов на выборах губернатора после обработки 75% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

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РИА Новости

Согласно представленной информации, представитель ЛДПР Валерий Калашников получает 6,65% голосов избирателей, а представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских — 5,87%. Ранее стало известно, что врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,19% голосов избирателей после обработки 20,11% протоколов. Глава ЦИК России Элла Памфилова оценила вероятность вторых туров на выборах губернаторов. Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.