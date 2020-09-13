Врио главы Камчатки набирает 80,65% после обработки 75% протоколов
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- РИА Новости
Согласно представленной информации, представитель ЛДПР Валерий Калашников получает 6,65% голосов избирателей, а представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских — 5,87%.
Ранее стало известно, что врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн набирает 83,19% голосов избирателей после обработки 20,11% протоколов.
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