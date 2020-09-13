Врио главы Камчатки набирает 80,65% после обработки 75% протоколов

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Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,65% голосов на выборах губернатора после обработки 75% протоколов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Врио главы Камчатки набирает 80,65% после обработки 75% протоколов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Согласно представленной информации, представитель ЛДПР Валерий Калашников получает 6,65% голосов избирателей, а представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских — 5,87%.

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