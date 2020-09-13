Спасатели проводят проливку на месте пожара в доме в Краснодаре

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Спасатели проводят проливку и разбор тлеющих очагов на месте пожара в многоэтажном жилом доме в Краснодаре, где повреждены 64 квартиры.
Спасатели проводят проливку на месте пожара в доме в Краснодаре
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевое ГУ МЧС России.

«На месте пожара пожарными подразделениями проводятся проливка и разбор тлеющих очагов», — заявили в МЧС.

По данным агентства, в городе введён локальный режим ЧС для оказания оперативной помощи пострадавшим.

В ночь на 13 сентября в жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошёл пожар. Никто не пострадал.

Из дома были эвакуированы около 300 жителей. Пожар полностью ликвидирован.

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