Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

В совместных учениях Белоруссии и России «Славянское братство» примут участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники. Учения будут проводиться по контртеррористической тематике.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В 2020 году в учении примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники», — заявили в министерстве.

В частности, в учениях будут задействованы современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

Отмечается, что манёвры проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.