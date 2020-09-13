За сутки в России ещё 2690 пациентов вылечились от коронавируса

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За прошедшие сутки в России выписали 2690 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 876 225 человек.
За сутки в России ещё 2690 пациентов вылечились от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне вылечились 5428 пациентов.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса вылечились ещё 900 пациентов.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы страны.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 на осень.

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