За сутки в России ещё 2690 пациентов вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 2690 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 876 225 человек.

АГН «Москва»

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