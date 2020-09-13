За сутки в России ещё 2690 пациентов вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
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Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне вылечились 5428 пациентов.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса вылечились ещё 900 пациентов.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы страны.
Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 на осень.