За сутки в России ещё 5428 пациентов вылечились от коронавируса
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«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5428 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 873 535», — информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
Накануне были выписаны 5734 пациента.
Ранее в Минздраве сообщили, что первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» направили в регионы.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.