За сутки в России ещё 5428 пациентов вылечились от коронавируса

Короткая ссылка
За прошедшие сутки в России выписали 5428 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 873 535 человек.
За сутки в России ещё 5428 пациентов вылечились от коронавируса
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5428 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 873 535», — информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне были выписаны 5734 пациента.

Ранее в Минздраве сообщили, что первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» направили в регионы.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить