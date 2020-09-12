За сутки в России ещё 5428 пациентов вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России выписали 5428 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 873 535 человек.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5428 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России 873 535», — информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Накануне были выписаны 5734 пациента.

Ранее в Минздраве сообщили, что первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» направили в регионы.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.