Первая партия вакцины от коронавируса направлена в регионы России

Перваю партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» направили в регионы. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве сообщили, что «в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты России, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины «Спутник V» для гражданского оборота уже производится в центре Гамалеи.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.