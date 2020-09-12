РБК: ЦБ предупредил банки о новом виде мошенничества

Короткая ссылка
Банк России предупредил банки о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии, с помощью которого злоумышленники получили информацию о клиентах одной из кредитных организаций. Об этом пишет РБК.
РБК: ЦБ предупредил банки о новом виде мошенничества
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

В письме, направленном ЦБ в кредитные организации, говорится, что мошенники использовали подменённые номера клиентов и обращались в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк.

Отмечается, что это позволило злоумышленникам узнать данные об остатках на счетах своих потенциальных жертв. После мошенники использовали эту информацию во время звонков клиентам банка для кражи денежных средств с их карт. 

Как заявил представитель Банка России, мошенники воспользовались тем, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их данным через систему интерактивного голосового меню. 

Ранее Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить