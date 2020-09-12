РБК: ЦБ предупредил банки о новом виде мошенничества
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
В письме, направленном ЦБ в кредитные организации, говорится, что мошенники использовали подменённые номера клиентов и обращались в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк.
Отмечается, что это позволило злоумышленникам узнать данные об остатках на счетах своих потенциальных жертв. После мошенники использовали эту информацию во время звонков клиентам банка для кражи денежных средств с их карт.
Как заявил представитель Банка России, мошенники воспользовались тем, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их данным через систему интерактивного голосового меню.
Ранее Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.