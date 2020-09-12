РБК: ЦБ предупредил банки о новом виде мошенничества

Банк России предупредил банки о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии, с помощью которого злоумышленники получили информацию о клиентах одной из кредитных организаций. Об этом пишет РБК.

В письме, направленном ЦБ в кредитные организации, говорится, что мошенники использовали подменённые номера клиентов и обращались в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк.

Отмечается, что это позволило злоумышленникам узнать данные об остатках на счетах своих потенциальных жертв. После мошенники использовали эту информацию во время звонков клиентам банка для кражи денежных средств с их карт.

Как заявил представитель Банка России, мошенники воспользовались тем, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их данным через систему интерактивного голосового меню.

Ранее Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.