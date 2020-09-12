В Москве семья обвинила адвоката Пашаева в хищении у них жилья

Московская семья Кирсановых обвинила адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, в хищении у них жилья.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Слащева, знакомого с ситуацией.

По словам юриста, Пашаев в 1997 году обманным путём прописался в квартире душевнобольной Елены Кирсановой, где он снимал комнату. Мужчина якобы спаивал Кирсанову вместо оплаты жилья.

«Также неясным образом он зарегистрировал с ней брак. Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал. В 2005 году он приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил Елену Кирсанову без единственного жилья. Они порядка 20 лет сражаются, пишут во все инстанции: и генеральному прокурору, и в управление ФСБ, и в СК, и главе МВД были обращения, но, как я понимаю, всё безуспешно», — отметил Слащев.

Ранее в ОНК сообщили, что Ефремов рассказал правозащитникам об отказе от услуг Пашаева и поиске нового адвоката. Сам юрист назвал эти сообщения глупостью.

Позднее СМИ писали, что Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил».