В России выявили 5488 новых случаев коронавируса

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В России в течение суток выявлено 5488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране зафиксировано 1 057 362 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В России выявили 5488 новых случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5488 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1229 (22,4%) без клинических проявлений», — говорится в заявлении.

Накануне было выявлено 5504 случая.

Ранее в Минздраве России сообщили, что первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» направили в регионы. 

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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