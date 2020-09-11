В России выявили 5504 новых случая коронавируса
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Накануне было зафиксировано 5363 случая.
Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что широкая вакцинация от коронавируса начнётся в стране по мере масштабирования производства и накопления данных исследований.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.