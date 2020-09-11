В России выявили 5504 новых случая коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 5504 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 051 874 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

АГН «Москва»

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Накануне было зафиксировано 5363 случая. Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что широкая вакцинация от коронавируса начнётся в стране по мере масштабирования производства и накопления данных исследований. Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.