В России выявили 5504 новых случая коронавируса

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За сутки в России зарегистрировано 5504 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 051 874 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В России выявили 5504 новых случая коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Накануне было зафиксировано 5363 случая.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что широкая вакцинация от коронавируса начнётся в стране по мере масштабирования производства и накопления данных исследований.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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