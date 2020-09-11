Московские врачи направились в Удмуртию для помощи в борьбе с COVID-19

Бригада врачей из Москвы направилась в Удмуртию для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщили в столичном Депздраве.

«Бригада из десяти столичных медиков отправилась в Удмуртскую Республику для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — цитирует ведомство ТАСС.

Мультидисциплинарную бригаду возглавляет Сергей Андреев, врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 Департамента здравоохранения Москвы. Он уже руководил такими бригадами, которые работали в Забайкальском крае и на Камчатке.

Как сообщалось ранее, за весь период пандемии в Удмуртии 3712 проб на коронавирус дали положительный результат. Выздоровели 2855 заболевших.