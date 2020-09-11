Россия пригласила семь стран на учения «Кавказ-2020»

Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» представителей семи стран.

«Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран», — приводит РИА Новости слова заместителя министра обороны России Александра Фомина.

Ранее стало известно, что в стратегических учениях «Кавказ-2020» примут участие более 12 тыс. человек, в том числе до 1 тыс. иностранных военных.

Манёвры пройдут с 21 по 26 сентября.

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.