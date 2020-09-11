В учениях «Кавказ-2020» примут участие более 12 тысяч человек
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«К участию в учении планируется привлечь более 12 тыс. человек», — указано в сообщении.
Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев уточнил, что в том числе планируется участие около 1 тыс. иностранных военных.
Манёвры пройдут с 21 по 26 сентября.
Ранее сообщалось, что китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020».
При этом Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.