В учениях «Кавказ-2020» примут участие более 12 тысяч человек

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В стратегических учениях «Кавказ-2020» примут участие более 12 тыс. человек, в том числе до 1 тыс. иностранных военных.
В учениях «Кавказ-2020» примут участие более 12 тысяч человек
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«К участию в учении планируется привлечь более 12 тыс. человек», — указано в сообщении.

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев уточнил, что в том числе планируется участие около 1 тыс. иностранных военных.

Манёвры пройдут с 21 по 26 сентября.

Ранее сообщалось, что китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020».

При этом Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020» из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

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