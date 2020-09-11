УФСИН Москвы сообщило о планах строительства нового СИЗО
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- globallookpress.com
«Планируем строительство нового следственного изолятора №8 в Зеленограде на 2 тыс. мест», — сказал руководитель УФСИН.
По словам руководителя ведомства, в настоящее время идёт процесс выделения земли.
Он также сообщил, что в настоящее время в СИЗО Москвы содержатся 9444 человека, что на 230 больше, чем предусмотрено лимитом наполнения столичных изоляторов.
Ранее в ОНК сообщили RT, что после ослабления карантинных мер, введённых из-за коронавируса, возобновилась практика вывоза осуждённых из московских СИЗО в другие регионы до вступления приговоров в силу.