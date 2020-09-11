Российские истребители заставили сесть на учениях «угнанный» самолёт

Российские истребители Су-30СМ на учениях объединённой системы ПВО стран СНГ заставили совершить посадку условно угнанный самолёт Ан-26 ВВС Белоруссии.

«Экипажи российских истребителей Су-30СМ с аэродрома Курск по данным радиолокационной разведки были подняты в воздух для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Роль угоняемого выполнял экипаж самолёта Ан-26 ВВС и войск ПВО Белоруссии.

Истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром.

Семь государств СНГ 11 сентября проводят проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки. В том числе будет отработано применение сил ПВО по условным самолётам — нарушителям границ СНГ.