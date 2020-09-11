Страны СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО

Семь государств СНГ 11 сентября проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки. В том числе будет отработано применение сил ПВО по условным самолётам — нарушителям границ СНГ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В манёврах участвуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководство системой ПВО осуществляется из центра управления Воздушно-космических сил России в Москве.

«В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам — нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам — нарушителям госграниц государств — участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в тренировке участвуют более 130 командных пунктов на территории семи государств и более 60 самолётов.

Экипажи самолётов проведут взаимные манёвры в воздушном пространстве семи стран СНГ.

Ранее сообщалось, что китайские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут с 21 по 26 сентября в России.