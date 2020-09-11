Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

Короткая ссылка
Министерство промышленности и торговли не поддерживает идею двойных ценников в магазинах. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.
Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах
  • РИА Новости

Как отметили в министерстве, такое решение может создать неудобства для покупателей.

«Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах. Такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией», — говорится в сообщении.

В Минпромторге отмечают риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках.

«В свою очередь, всё это повлечёт неудобства для потребителей», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей предложил, чтобы российские магазины использовали двойные ценники.

По мнению авторов инициативы, на таких ценниках должны указываться и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л). 

Такую идею RT прокомментировали в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить