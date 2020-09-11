Минпромторг не поддержал идею двойных ценников в магазинах

Министерство промышленности и торговли не поддерживает идею двойных ценников в магазинах. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в министерстве, такое решение может создать неудобства для покупателей.

«Министерство считает нецелесообразным детальное урегулирование ценников в магазинах. Такая инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией», — говорится в сообщении.

В Минпромторге отмечают риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках.

«В свою очередь, всё это повлечёт неудобства для потребителей», — добавили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Союз потребителей предложил, чтобы российские магазины использовали двойные ценники.

По мнению авторов инициативы, на таких ценниках должны указываться и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л).

Такую идею RT прокомментировали в Национальном союзе защиты прав потребителей.