В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею двойных ценников

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Анастасия Румянцева
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT предложение обязать все магазины использовать новые ценники, на которых указана и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л).
В Союзе защиты прав потребителей поддержали идею двойных ценников
  • РИА Новости

«Есть базовое право потребителя на информацию, и это право должно быть полностью реализовано со стороны продавца товаров, продавца услуг. То есть в любом случае информация о стоимости товара должна быть предоставлена максимально полно, особенно в таких вещах, которые касаются веса, объёма. Вообще, введение потребителя в заблуждение или обман потребителя относительно веса и объёма — это предмет административного правонарушения», — подчеркнул Шапкин.

Он добавил, что сами продавцы должны быть заинтересованы в том, чтобы честно писать, какой объём в упаковке товара предлагается за определённую цену.

«По сути, это предложение дополнить ценники в обязательном порядке является не чем иным, как помощью самим продавцам и, естественно, помощью потребителю для того, чтобы разобраться, за что он платит. Поэтому совершенно здравое предложение», — заключил эксперт. 

Ранее, как писала газета «Известия», Союз потребителей России выступил с предложением о том, чтобы все магазины использовали новые ценники, на которых указывалась бы и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л). 

По данным издания, организация направила свои предложения в Министерство промышленности и торговли России.

Министерству предложили добавить соответствующий пункт в проект правил розничной торговли, который, как уточняет газета, уже проходит общественные слушания.

Отмечается, что в Минпромторге скептически отнеслись к этой инициативе.

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