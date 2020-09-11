В магазинах России предложили ввести двойные ценники

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Союз потребителей России выступил с предложением о том, чтобы все магазины использовали новые ценники, на которых указывалась бы и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л). Об этом пишет газета «Известия».
В магазинах России предложили ввести двойные ценники
  • globallookpress.com

По данным издания, организация направила свои предложения в Министерство промышленности и торговли России.

Министерству предложили добавить соответствующий пункт в проект правил розничной торговли, который, как уточняет газета, уже проходит общественные слушания.

Отмечается, что в Минпромторге скептически отнеслись к этой инициативе.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин в беседе с Nation News оценил влияние пандемии коронавируса на цены.

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