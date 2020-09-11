В магазинах России предложили ввести двойные ценники
- globallookpress.com
По данным издания, организация направила свои предложения в Министерство промышленности и торговли России.
Министерству предложили добавить соответствующий пункт в проект правил розничной торговли, который, как уточняет газета, уже проходит общественные слушания.
Отмечается, что в Минпромторге скептически отнеслись к этой инициативе.
Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин в беседе с Nation News оценил влияние пандемии коронавируса на цены.