В АКОРТ оценили влияние пандемии на цены

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин оценил влияние пандемии на цены.

«Пандемия коронавируса практически не повлияла на цены в российских магазинах. Высокие цены на имбирь тоже продержались буквально неделю», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, также наблюдались всплески спроса на гречку, но и тогда цены почти не повысились, хотя у производителей и были такие попытки.

«Но объективных причин для роста цен ни на гречку, ни на имбирь нет. Ажиотажный спрос всегда приводит к росту цен, но на короткий период. Потом всё стабилизируется», — сказал эксперт.

Как пояснил Ионкин, рынок сбалансирован покупательским спросом.

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