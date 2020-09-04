В АКОРТ оценили влияние пандемии на цены

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Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин оценил влияние пандемии на цены.
В АКОРТ оценили влияние пандемии на цены
  • РИА Новости

«Пандемия коронавируса практически не повлияла на цены в российских магазинах. Высокие цены на имбирь тоже продержались буквально неделю», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, также наблюдались всплески спроса на гречку, но и тогда цены почти не повысились, хотя у производителей и были такие попытки.

«Но объективных причин для роста цен ни на гречку, ни на имбирь нет. Ажиотажный спрос всегда приводит к росту цен, но на короткий период. Потом всё стабилизируется», — сказал эксперт.

Как пояснил Ионкин, рынок сбалансирован покупательским спросом.

Ранее в беседе с ФАН финансовый эксперт, предприниматель, инвестор Ян Марчинский оценил перспективы онлайн-торговли автомобилями.

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