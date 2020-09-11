В России за сутки скончались 102 пациента с коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 102 летальных исхода среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в стране скончались 18 365 пациентов с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Накануне было выявлено 128 летальных случаев.

4 сентября Росстат представил данные по смертности от коронавируса в июле. Согласно этим данным, COVID-19 стал основной причиной смерти в России в июле 4863 человек.

Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.