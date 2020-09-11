В России за сутки скончались 102 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Накануне было выявлено 128 летальных случаев.
4 сентября Росстат представил данные по смертности от коронавируса в июле. Согласно этим данным, COVID-19 стал основной причиной смерти в России в июле 4863 человек.
Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.