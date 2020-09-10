В России за сутки скончались 128 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 128 летальных исходов среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в стране скончались 18 263 пациента с COVID-19.
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Днём ранее было зафиксировано 142 летальных случая.
Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.
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