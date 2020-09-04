Росстат представил данные по смертности от коронавируса в июле

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Коронавирусная инфекция COVID-19 стала основной причиной смерти в России в июле 4863 человек, следует из опубликованных Росстатом данных.
Росстат представил данные по смертности от коронавируса в июле
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июле 2020 года составило 4863 случая», — говорится в сообщении.

Ещё в 1059 случаях коронавирус предполагается в качестве основной причины смерти, но для подтверждения этого требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

У 1191 человека коронавирус стал сопутствующим заболеванием, повлиявшим на развитие осложнений, ускоривших смерть, в то же время в 2966 случаях COVID-19 не повлиял на наступление летального исхода.

В Росстате отметили, что в июле число смертей от коронавирусной инфекции как от основной и сопутствующей причины смерти сократилось по сравнению с июнем.

В июне COVID-19 стал основной причиной смерти 5448 человек в России.

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