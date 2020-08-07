Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в июне

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В Росстате сообщили, что в июне коронавирусная инфекция COVID-19 стала основной причиной смерти 5448 человек.
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в июне
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В Росстате напомнили, что ведут «статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19».

Так, в 1589 случаях смерти за июнь коронавирус «предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции ещё исследуются». 

«COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июне 2020 года зафиксировано 1399 таких случаев; COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июне зафиксировано 3481», —говорится в сообщении ведомства.

В июле российский лидер Владимир Путин заявил, что в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность в разы ниже, чем во многих других странах.

В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разделили все причины смертности, «которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19», на группы.

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