В Иркутской области началось голосование на выборах губернатора

В Иркутской области открылись избирательные участки для голосования на выборах губернатора, мэров, глав и депутатов муниципальных дум, сообщает избирательная комиссия региона.

«Всё в штатном режиме. Все участки для избирателей открылись в 08:00 (03:00 мск)», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

В голосовании смогут принять участие 1 млн 857 тыс. 646 избирателей.

Помимо выборов губернатора, в регионе будут выбирать 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум.

«11, 12 и 13 сентября — равнозначные дни, когда избиратели могут прийти на избирательные участки с 08:00 до 20:00», — цитирует председателя избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева ТАСС.

На пост губернатора Иркутской области претендуют представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о готовности избирательной системы к единому дню голосования.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий возможность проведения голосования на выборах всех уровней в течение нескольких дней.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.