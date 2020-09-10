Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Петербурге
- Reuters
Об этом сообщают «Невские новости».
На пресс-конференции эксперт заявил, что прежде всего необходимо дождаться, когда антитела будут у 60—80% населения.
В настоящее время показатель меньше.
«Он равен примерно 20%. Вакцинация ускорит процесс выработки коллективного иммунитета. Ориентировочно, речь может идти об осени 2021 года», — считает Лиознов.
Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.