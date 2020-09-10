Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Петербурге

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Исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге.
Эксперт прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости».

На пресс-конференции эксперт заявил, что прежде всего необходимо дождаться, когда антитела будут у 60—80% населения.

В настоящее время показатель меньше.

«Он равен примерно 20%. Вакцинация ускорит процесс выработки коллективного иммунитета. Ориентировочно, речь может идти об осени 2021 года», — считает Лиознов.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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