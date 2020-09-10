Автоэксперт дал рекомендации по покупке подержанной машины

Главред журнала «За рулём» Максим Кадаков дал рекомендации по покупке подержанного автомобиля.

«Рынок подержанных автомобилей очень сильно привязан и по ценам, и по сезонности к рынку новых машин», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это работает как на авторынке в целом, так и на примере конкретных моделей.

Как отметил Кадаков, раньше сезонность была более ощутимой.

«Так или иначе, принято активнее покупать машины в летний период и меньше в зимний. Это просто удобнее: лучше настроение, проще осматривать и так далее. Интерес к покупке авто растёт с весны и дальше», — добавил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.