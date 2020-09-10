В Москве стартовал этап Всероссийской олимпиады школьников

В Москве начался этап Всероссийской олимпиады школьников. Из-за ограничительных мер, принятых на фоне пандемии COVID-19, он проходит в дистанционном формате.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Этап продлится до конца октября. Его участниками станут ученики с 5 по 11 класс, а в состязаниях по русскому языку и математике можно попробовать свои силы и четвероклассникам.

«Доступ к тестирующей системе осуществляется по индивидуальным ключам. Участники получают их в школах. Количество дисциплин, по которым можно писать олимпиаду, не ограничено. Также допускается решение заданий для более старших классов», — говорится в сообщении.

Школьников, успешно справившихся с заданиями за 7—11 классы, пригласят на следующий, муниципальный этап. На него попадут и участники, набравшие нужное количество баллов на пригласительном этапе весной.

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