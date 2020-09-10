В Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём

Власти Адыгеи рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём. По плану на 2020 год планируется приобрести квартиры для 92 человек.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

На указанные цели выделили 114,9 млн рублей.

В сентябре региону предоставили дополнительные средства из федерального бюджета в размере 43,3 млн.

«В вопросе обеспечения жильём льготных категорий граждан необходимо отдавать приоритет строительству новых домов, а не приобретению квартир на вторичном рынке. Тем самым мы решаем комплекс задач, включая стимулирование строительной отрасли, и обеспечиваем максимально эффективное освоение бюджетных средств», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области устроили в замещающие семьи более 1,3 тыс. детей-сирот с начала года.