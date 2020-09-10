В Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём

Короткая ссылка
Власти Адыгеи рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём. По плану на 2020 год планируется приобрести квартиры для 92 человек.
В Адыгее рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

На указанные цели выделили 114,9 млн рублей.

В сентябре региону предоставили дополнительные средства из федерального бюджета в размере 43,3 млн.

«В вопросе обеспечения жильём льготных категорий граждан необходимо отдавать приоритет строительству новых домов, а не приобретению квартир на вторичном рынке. Тем самым мы решаем комплекс задач, включая стимулирование строительной отрасли, и обеспечиваем максимально эффективное освоение бюджетных средств», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области устроили в замещающие семьи более 1,3 тыс. детей-сирот с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить