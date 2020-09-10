В АКОРТ прокомментировали идею маркировки пива

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин прокомментировал идею маркировки пива.

«У нас в стране уже есть Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), введённая в 2006 году для контроля рынка алкоголя. И для того, чтобы вводить ещё одну маркировку, нужны серьёзные основания», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, на рынок поступает такое количество единиц пива, что его тоже можно подключить к ЕГАИС.

Как отметил Ионкин, львиная доля пива — продукция крупнейших транснациональных компаний.

Ранее в Минпромторге предложили ввести маркировку пива.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, это «важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.