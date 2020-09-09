В Тюмени проводят проверку по факту смерти школьника

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В Тюмени проводят проверку по факту смерти 17-летнего учащегося гимназии.
В Тюмени проводят проверку по факту смерти школьника
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Инцидент произошёл в гимназии №12. Во время бега мальчик остановился, присел и упал. Медработники образовательного учреждения оказали ему первую помощь, через несколько минут прибыла первая бригада скорой помощи. Ещё спустя некоторое время приехала вторая карета. Жизнь школьника спасти не удалось.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказали следователи. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее URA.RU сообщало, что у старшеклассника была основная группа здоровья. Мальчик занимался спортом, регулярно обследовался во время медосмотров.

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