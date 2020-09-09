Кардиолог оценил возможное влияние COVID-19 на здоровье больных гипертонией

Глава Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава академик Сергей Бойцов оценил возможное влияние COVID-19 на здоровье больных гипертонией.

«У них хуже протекало заболевание. Правда, здесь надо ещё иметь в виду, что это не просто сам факт повышенного давления, это ещё и нарушение функций сердца. Не с точки зрения способности сердца сокращаться как насоса, а с точки зрения способности расслабляться», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, значимость такого феномена ещё нужно оценить.

Как добавил Бойцов, нельзя исключать, что механизм развития гипертонии может быть связан с COVID-19.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 5218 случаев коронавируса.