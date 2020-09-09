В Кремле назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о приостановке испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, отметив, что российская вакцина «Спутник V» в данном случае является более надёжной и предназначенной для людей.
В Кремле назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«Нелишним будет вспомнить, что та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, то есть наш «Спутник» — это всё-таки человеческая вакцина, а у AstraZeneca речь идёт об обезьяньей вакцине. В любом случае, нашим учёным представляется, что человеческая вакцина гораздо более надёжна в том плане, и пока всё идет нормально», — сказал Песков журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что этот случай подчёркивает важность того, чтобы каждая страна «имела несколько вакцин в своём пакете».

«Это обеспечивает более надёжные результаты тестирования», — отметил Песков.

Как ранее сообщил портал Stat News, испытание вакцины компании AstraZeneca приостановлены в связи с возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании.

По словам представителя компании, приостановка испытаний носит «рутинный характер».

8 сентября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая партия вакцины для гражданского оборота уже производится. Первая партия «Спутник V» уже выпущена в гражданский оборот.

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