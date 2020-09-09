Эксперты предлагают ввести единый стандарт по безопасности и охране вузов в России

Эксперты предлагают создать межведомственную рабочую группу по вопросам безопасности и охраны образовательных организаций в России.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Предложения по созданию единой системы безопасности на объектах образования в России содержатся в письме депутата Госдумы Анатолия Выборного, которое направлено на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Среди вопросов, которыми, по мнению экспертов, должна заняться рабочая группа, — актуализация профстандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», разработка программ профессиональной подготовки лиц, ответственных в вузах, НИИ и академиях за выполнение требований по антитеррористической защищённости объектов науки и высшего образования.

Также предложено рассмотреть проект ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах образовательных организаций высшего образования. Общие требования». Документ разработан экспертным сообществом в соответствии с программой национальной стандартизации на 2020 год.

Ранее НСН со ссылкой на данные городского Департамента региональной безопасности сообщила, что в Москве 1 сентября безопасность мероприятий обеспечивали более 7,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов.