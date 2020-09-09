В Совфеде прокомментировали идею отменить уплату НДФЛ для ряда граждан

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Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко прокомментировал идею отменить уплату НДФЛ для ряда граждан.
В Совфеде прокомментировали идею отменить уплату НДФЛ для ряда граждан
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий обнуление налога на профессиональный доход самозанятых, если доходы от деятельности не превышают прожиточный минимум.

Как считает Кравченко, экономический и социальный смысл в такой инициативе есть, но обнуление ставки НДФЛ нужно распространить на любого работающего россиянина, доход которого ниже МРОТ.

«А если человек получает доход ниже среднего уровня по экономике конкретного региона, то стоит устанавливать минимальные значения такого налога», — сказал сенатор.

Он добавил, что идея по минимизации налога для граждан с низкими доходами должна серьёзно обсуждаться.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение депутата Евгения Фёдорова почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей.

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