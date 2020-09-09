В Новосибирске два класса Сибирского кадетского корпуса переведены на дистанционное обучение из-за того, что более 20% детей заболели ОРВИ.

Об этом пишет kp.ru.

«Есть санитарные правила, в них прописано, что если 20% и более детей в классах заболевают ОРВИ, то принимаются меры. Это не карантин, 8-й и 10-й класс перевели на дистанционную форму обучения. Это никак не связано с коронавирусной инфекцией, просто обычное сезонное респираторное заболевание. Так как мы имеем медицинскую лицензию, врач отслеживает все эти моменты, мы следим, как проходит болезнь у детей», — прокомментировал ситуацию замдиректора Сибирского кадетского корпуса Александр Павлов.

Он также отметил, что в понедельник, 14 сентября, планируется вернуть детей на учёбу в классы.

Ранее первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что ряд классов в региональных школах, в том числе в Забайкальском крае и Свердловской области, перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса.