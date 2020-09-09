Ещё три услуги ПФР станут доступны в офисах «Мои документы»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым ещё три новые услуги Пенсионного фонда России станут доступны в офисах «Мои документы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В центрах госуслуг теперь будут информировать граждан о принадлежности к категории предпенсионного возраста. Эта справка может понадобиться в центре занятости, по месту работы или в налоговой службе.

Вторая услуга связана с предоставлением сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица.

Третья новая услуга позволяет подать заявление на размещение информации о транспортном средстве инвалида (или перевозящем его) в Федеральном реестре инвалидов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает проводить регистрацию транспортных средств в МФЦ.