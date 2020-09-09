На ВДНХ отметят День Байкала

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На территории ВДНХ 12 и 13 сентября отметят День Байкала.
На ВДНХ отметят День Байкала
  • © Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В этом году сразу несколько павильонов подготовили тематические программы ко Дню Байкала. Мы приглашаем всех желающих принять участие в празднике и лучше узнать историю одного из самых древних озёр на Земле», — говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» представит программу «Дни Байкала», разработанную совместно с Русским географическим обществом. Посетители экспозиции «Аквариум» смогут увидеть тренировки нерп, которые будут проходить четыре раза в день. На «Городской ферме» для гостей подготовили квест и познавательный урок животноводства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.

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