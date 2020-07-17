Подмосковье представило четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма

Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила замминистра экологии и природопользования региона Ирина Стальнова, один из кластеров «Руза Заповедная» подразумевает создание семи туристических зон со строительством инфраструктуры, объединяющей объекты показа, природные ландшафты, места для размещения и питания туристов.

«Однако и другие проекты по-своему привлекательны», — отметила она.

Речь идёт о «Звенигородском векторе» (Одинцово), «Экосистеме «Гжельский ярус» (Раменское) и «Журавлином крае» (Талдом).

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.