Чемезов привился вакциной от коронавируса

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и чувствует себя отлично.
Чемезов привился вакциной от коронавируса
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Да (сделал прививку. — RT)... Вакцину перенёс в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было — это нормально, мне сказали. Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат — антитела есть, то есть иммунитет сформировался», — цитирует РИА Новости главу госкорпорации.

Чемезов подчеркнул, что предприятия «Ростеха» работают над несколькими совместными проектами по борьбе с коронавирусом с разработчиком данной вакцины — центром имени Гамалеи.

Ранее в Минздраве России сообщили, что первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» выпустили в гражданский оборот.

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